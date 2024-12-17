Москва, 17 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова оказалась в больнице на фоне самоубийства её бывшего супруга — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала в Сети видеозапись из больничной палаты.

Александр Щербак/ТАСС Янис Тимма и певица Анна Седокова

На кадрах видно, что Седокова лежит под капельницей и плачет. Ранее она обращалась к поклонникам с просьбой поддержать её.

Как сообщало ИА Регнум, тело 32-летнего Яниса Тиммы было найдено в Москве 17 декабря. Также появилась информация, что баскетболист находился в хостеле, расположенном в 3 км от дома Седоковой.

Рядом с телом лежал телефон, на заставке был номер певицы и просьба ей позвонить. В правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стал суицид на фоне депрессии.

В своём последнем сообщении в социальных сетях Тимма поздравил Седокову с её днём рождения. 16 декабря певице исполнилось 42 года. По некоторым данным, ранее баскетболист пытался встретиться с певицей, чтобы поздравить её, но не смог этого сделать.