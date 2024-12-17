Москва, 17 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Бизнесмен Сергей Бородин, являющийся фигурантом уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, останется под стражей ещё на три месяца. Такое решение 17 декабря вынес Басманный суд Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов и Сергей Бородин

На продлении ареста подозреваемого настояло следствие.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Бородину до 23 марта», ― процитировало «РИА Новости» помощника судьи.

Также из документов суда следует, что срок следствия по делу Тимура Иванова также продлён до 23 марта.

Как сообщало ИА Регнум, Сергея Бородина арестовали 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.

Согласно документам суда, у предпринимателя обнаружили зарегистрированные на него апартаменты в историческом особняке возле Кремля площадью 233,7 кв. м. Они расположены в районе Якиманка, в 3-м Кадашевском переулке. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей.

Кроме того, Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном посёлке на Новой Риге, в селе Николо-Урюпино, за 23 млн рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, обвинив в получении взятки в особо крупном размере, и заключили под стражу. Фигуранта уголовного дела отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей Иванов отрицает свою вину. Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Адвокаты утверждают, что действия Иванова не носили криминального характера.

4 августа стало известно, что следователи и судьи получили показания свидетелей по делу Иванова и бизнесмена Бородина о получении крупной взятки. Они и другие материалы дела подтверждают инкриминируемое экс-замглавы Минобороны преступление, отмечалось в судебных документах.

17 декабря стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.