Москва, 17 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Кремлевском дворце состоялась церемония вручения национальной премии «Марка № 1 в России 2024». Организаторы провели её в новом формате народного новогоднего караоке. Гости стали активными участниками шоу, исполняя свои любимые песни вместе с артистами.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

На сцену вышли Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Mia Boyka и другие артисты. Кроме того, на премии выступили танцевальные коллективы «Ангажемент», DanceMarka, «Джига Дрыга», «Феерия», Connect Studio, PODIOMA, студия Татьяны Галеты и многие другие.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Телеграм-канал» победу завоевал SHOT со своим проектом «SHOT Проверка». В его рамках проводятся расследования на потребительском рынке. Канал выявляет нарушения и таким образом информирует потребителей о качестве предоставляемых товаров и услуг, а бизнесу помогает выстроить доверительные отношения с клиентами.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

«SHOT Проверке» удалось победить потому, что это самый честный проект, с этикой абсолютной прозрачности», — заявил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Он добавил, что проект представляет собой платформу соучастия, на которой контент создается вместе с подписчиками и читателями.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

«Людям очень долго не хватало искренности, в том числе и в блогосфере, в интернете, в СМИ», — добавила ведущая проекта «SHOT Проверка» Люся Александрова. По её словам, проект дает аудитории то, что ей нужно, а именно — правду, даже если она не всегда красивая.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Радиостанция» победу одержало «Новое радио». Это мультиплатформенный проект, вещающий в FM-диапазоне и digital-среде с использованием передовых технологий. «Новое радио» занимает второе место по темпу роста еженедельной аудитории среди всех отечественных радиостанций. В Telegram-канале радиостанции насчитывается уже более 200 тысяч подписчиков. «Нам удалось стать первыми, потому что мы делаем качественный продукт и отбираем только лучшие треки. У нас команда настоящих профессионалов, мы устраиваем стадионные концерты, вручаем благотворительные премии», — сказал ведущий и продюсер «Нового радио» Никита Никитин.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В новой для премии номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart. Впервые коктейли бренда, производством которых занимается компания NL International, появились в 2003 году и за это время помогли многим людям сформировать привычки правильного питания. За 26 лет существования премии NL International стала первой MLM-компанией, чей продукт оказался в числе лауреатов и получил почетное звание «Марка № 1». Роман Товстик, один из основателей компании NL International, отметил, что россияне все больше интересуются вопросами сохранения здоровья и правильного питания. Многие стали понимать, что еда — это не просто жиры, белки и углеводы, а функциональная составляющая нашей полноценной жизни, источник здоровья и энергии. «Поэтому спрос на продукты для поддержания здоровья — активные добавки, витамины и функциональное питание — растет год от года», — пояснил он.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

Также Товстик отметил то, насколько важна сегодня экономия времени. Темп жизни современного человека подталкивает его к выбору готовых решений, которые позволят сократить время на приготовление пищи, но оставят ее полезной. «Нам удалось создать продукт, который реально нужен современному человеку: он сбалансирован, низкокалориен, его легко взять с собой, и готовится он за считаные секунды», — заявил он.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Пятновыводитель» победило средство для чистоты и гигиены бренда BiMAX. Генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова отметила, что ситуация на рынке постоянно меняется: растет конкуренция, меняются потребности наших любимых покупателей. «Поэтому каждый год мы запускаем большое количество новинок, адаптируем систему продаж, вводим новые производственные участки», — пояснила Лаврикова. Она добавила, что победа бренда связана с тем, что компания предложила покупателям не только новые пятновыводители линейки BiMAX, но и жидкий утюг — средство, которое помогает в поездке разгладить одежду без применения привычного утюга.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Печатное издание» победила газета «Комсомольская правда». Издание хранит традиции российской журналистики, но также воплощает модель цифровой трансформации. География ее распространения — все регионы России и 13 стран мира. 24 мая 2025 года газета «Комсомольская правда» отметит свое столетие. Заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Павел Садков подчеркнул, что ситуация в медиабизнесе меняется непрерывно и на каждую «Комсомолка» реагирует моментально. «У нас есть прекрасный сайт, своя радиостанция в FM-диапазоне, мы присутствуем во всех соцсетях, а газета «Комсомольская правда» — самая тиражная в России», — подчеркнул он. Он добавил, что издание принимает все вызовы времени и, как бы ни менялась ситуация на рынке, достойно на них отвечает.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Интернет-СМИ» победила «Газета.ru». Это одно из первых медиа Рунета, которое и сейчас остается в топе рейтинга цитируемости. Интернет-издание активно использует инновационные технологии и первым среди СМИ интегрировало искусственный интеллект в работу редакций. Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.ru», напомнила, что изданию уже более 25 лет и оно готово к тому, что требования читателей меняются. Она отметила рост востребованности видеоконтента и желание аудитории получить информацию максимально оперативно и с эксклюзивными подробностями. «В следующем году мы планируем масштабный редизайн нашего сайта, сделаем его более удобным для пользователей», — поделилась Сигова.

Пресс-служба премии «Марка №1 в России» В Кремле наградили лауреатов премии «Марка № 1 в России 2024»

В номинации «Банк (для малого и среднего бизнеса)» победил ВТБ. «Бизнес-платформа ВТБ» — это интернет-банк для компаний среднего и малого бизнеса, которым ежедневно пользуются более 400 тысяч компаний. В 2024 году выпущена адаптивная версия платформы для доступа с планшетов. Решение полностью импортозамещенное. «Бизнес-платформа ВТБ» завоевала 70 наград и признание рейтинговых агентств. Клиентам доступно более 80 сервисов и продуктов для бизнеса, и подключить их можно удаленно. Вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров подчеркнул, что уходящий год принес нам множество вызовов, прежде всего в сфере импортозамещения. «Мы успешно на этот вызов ответили, что помогло нам и поможет в дальнейшем быть технологически независимыми от других стран», — отметил Александров. Он добавил, что следующий год принесет новые технологические решения для среднего и малого бизнеса, которые позволят предпринимателям эффективно управлять своим делом.