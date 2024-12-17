Москва, 17 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, проведенного среди победителей государственных лотерей от «Столото». Как следует из данных исследования, крупный выигрыш в лотерею позволяет человеку повысить качество жизни, обрести финансовую уверенность. При этом даже крупный выигрыш не меняет систему ценностей победителя и его отношение к жизни в целом.

Пресс-служба «Столото» ВЦИОМ рассказал, как живут победители лотерей от «Столото»

В опросе приняло участие 500 победителей розыгрышей лотерей, распространяемых под брендом «Столото», с суммой выигрыша от 1 до 500 млн рублей.

«Опрос победителей показал, что тем, кому посчастливилось выиграть крупный приз в государственных лотереях от «Столото», выигрыш позволяет чувствовать себя увереннее в финансовом плане», — сказала заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

По её словам, чем крупнее приз, тем свободнее себя чувствует обладатель выигрыша: при выигрыше свыше 1 млн об обретении финансовой уверенности заявили 72% респондентов, а свыше 10 млн — уже 91%. «В этой группе каждый четвертый отмечает, что даже крупный выигрыш не меняет его ценностей и отношения к жизни», — подчеркнула Тутон.

Согласно опросу, победители тратят выигрыши рационально. Как следует из исследования, 36% победителей ясно осознают, что выигрыш в лотерею — шанс, предоставленный другими участниками лотереи.

Пресс-служба «Столото» ВЦИОМ рассказал, как живут победители лотерей от «Столото»

«Почему люди участвуют в лотерее? Они хотят испытать себя, насколько они везучие. Это не просто развлечение или азарт, а глубокий психологический мотив», — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он добавил, что для части опрошенных покупать лотерейные билеты — уже семейная традиция. «Победители — рациональные люди. Они стремятся не только улучшить свою жизнь, но и помочь другим», — отметил он. Альтруистическая ориентация особенно заметна среди молодежи (от 18 до 35 лет). Для участников исследования выигрыш — это инструмент, который позволяет сделать их жизнь лучше. Они относятся к этим деньгам так же серьезно и рационально, как к кровно заработанным.

«Даже самый крупный выигрыш в лотерею не способен изменить внутренние ценности человека», — подчеркнула психолог, практикующий экзистенциальный аналитик / экзистенциальный психотерапевт Анастасия Бажанова. По словам психолога, лотерейный выигрыш может изменить финансовое положение и, как следствие, повышает уверенность человека в финансовом плане и дарит приятное чувство собственной исключительности, при этом не меняя отношения к жизни и важным вещам. «В конечном итоге то, что действительно имеет значение, — это наши отношения, цели, ценности и стремления, которые формируют наше восприятие счастья», — заключила Бажанова.

Абсолютное большинство победителей с выигрышами свыше 10 млн рублей (97%) довольны тем, что удалось сделать с помощью выигрыша, 85% ощущают себя счастливчиками. Но даже в этой группе каждый четвёртый отмечает, что в его жизни не произошло особых изменений после получения выигрыша, что говорит о том, что даже крупные выигрыши в лотерею не меняют человека и его образ жизни и мыслей.

Пресс-служба «Столото» ВЦИОМ рассказал, как живут победители лотерей от «Столото»

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство опрошенных победителей лотерей «Столото» с суммой выигрыша от 1 млн рублей и выше декларируют ответственное отношение к денежным средствам вне зависимости от источника их получения (88%), в том числе каждый второй не проводит различия между накоплениями и выигрышем, отмечая, что к ним нужно относиться одинаково (52%), еще 36% осознают, что выигрыш в лотерею — шанс, предоставленный другими участниками в распоряжение победителя.

По большей части победителям государственных лотерей от «Столото» присущи рациональные траты: улучшение жилищных условий (38%), помощь родным и близким (29%), закрытие долгов / выплата кредитов (27%). Альтруистические мотивы, сопряженные с помощью близким, чаще присущи молодым «миллионерам» 18–35 лет (38% vs. 29% по выборке в целом).

Более половины опрошенных победителей не строили планов на выигрыш на этапе участия в лотерее (55%), тогда как 42% заранее знали, на что потратят денежные средства в случае победы, причем последние в 65% случаев остались верны выбранному плану после объявления результатов лотереи. В подавляющем большинстве случаев победители отмечают, что им удалось распорядиться денежными средствами согласно ранее продуманному плану (91% от числа имевших такой план до или после оглашения результатов лотереи).

Восемь из десяти опрошенных победителей лотереи отмечают, что после получения выигрыша в их профессиональной деятельности ничего не изменилось. Более того, респонденты не готовы жертвовать профессиональной самореализацией, даже став лотерейным миллиардером: если бы сумма выигрыша составила 1 млрд рублей, большая часть опрошенных ответили, что продолжили бы работать (76%).

Более половины опрошенных отмечают, что после выигрыша в лотерею их жизнь улучшилась (57%). В частности, 91% довольны тем, что им удалось сделать с помощью выигрыша, 74% чувствуют себя счастливчиками, которым благоволит судьба, а 72% почувствовали себя увереннее в финансовом плане.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.