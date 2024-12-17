Симферополь, 17 декабря, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Участники проходящего 17 декабря в Симферополе съезда депутатов из числа крымских татар в специальном обращении призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и членов Совета Безопасности ООН признать российский статус Крыма.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Татары в российском Крыму находятся у себя дома, и здесь же будут жить их дети, отметили участники съезда.

«И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян и дискредитацию наших национальных символов. Рано или поздно весь мир признает Крым российским, всё это лишь вопрос времени», — сказано в тексте обращения.

Участники съезда также напомнили, что международные организации ранее не обратили никакого внимания на незаконные действия Украины в отношении Крыма, в том числе прекращение подачи воды, электроэнергии и поставок продуктов.

В съезде принимают участие более 400 человек, в том числе 200 депутатов крымских советов разных уровней, делегаты от крымскотатарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции, общественные деятели и участники СВО.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта президент России Владимир Путин позвонил ряду действующих и бывших руководителей Крыма и поздравил их с 10-летием воссоединения республики с Россией.

В своём видеообращении по случаю юбилея референдума о воссоединении Крыма с РФ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.

Референдум в Крыму прошёл после свержения в Киеве законно избранной власти Украины. Голосование было проведено 16 марта 2014 года. При явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В марте 2014 года был подписан договор о воссоединении этих регионов с Россией.