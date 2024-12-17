Красноярск, 17 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В Красноярске закончился Чемпионат по обработке данных сейсморазведки. Победили учёные Новосибирского госуниверситета. В тройку призеров также вошел специалист научного института «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России прошли соревнования сейсморазведчиков

Участники состязались в точности анализа данных 2D в районах Крайнего Севера, где сейсморазведка осложнена наличием слабоконсолидированных пород. В итоге новосибирцы предложили наиболее верное решение этой задачи.

Соревнования прошли в рамках конференции «Сейсморазведка в Сибири и за её пределами». В мероприятии приняли участие более 600 ведущих экспертов в области технологий сейсморазведки: сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций, нефтегазовых компаний и учреждений РАН. Организатором выступил красноярский научный институт «Роснефти». На конференции обсудили разработку новых методик и алгоритмов, а также суперкомпьютерные технологии и искусственный интеллект в сейсморазведке. Специалисты красноярского научного института «Роснефти» на конференции представили технологии с использованием нейронных сетей, которые повышают эффективность геологоразведочных работ за счёт роста точности интерпретации данных.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России прошли соревнования сейсморазведчиков

В «Роснефти» действует самый большой среди нефтегазовых компаний России единый центр хранения сейсмической информации, в котором содержится более 5800 ТБ данных. Это обеспечивает эффективную работу с сейсморазведочной информацией для специалистов компании.