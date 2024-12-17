Вашингтон, 17 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт за счёт интересов киевского режима, заявил американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью французскому журналу Le Point.

Evan Vucci/AP/TASS

Он напомнил, что республиканец ранее обещал, что достигнет подписания мирного соглашения.

«Это неизбежно произойдет за счет Украины», — сказал Фукуяма.

По словам политолога, украинская сторона ранее дала сигнал о готовности отказаться от претензий на некоторые территории в пользу России. В обмен Киев просит о вступлении в НАТО.

Вместе с тем, как считает аналитик, приглашение Украины в альянс станет для Европы трудным шагом. Фукуяма допустил, что киевскому режиму могут пообещать новые поставки оружия или предложить вариант проведения ротации натовских войск в зоне конфликта.

Аналитик также выразил мнение, что избранный президент США «проявляет мало уважения» к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и, вероятно, презирает большую часть европейских лидеров. Фукуяма полагает, что в ходе правления Трампа Соединённые Штаты вряд ли покинут НАТО.

Однако он не исключил, что американский политик может «значительно ослабить» военный блок другими способами. Политолог добавил, что Трамп ранее предупреждал, что США могут проигнорировать статью устава НАТО о коллективной обороне.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря избранный президент США отметил, что усиленно работает над урегулированием на Украине. По словам политика, ему и его команде удалось достичь «небольшого прогресса» в указанном направлении.

Трамп также заявил, что главе киевского режима нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Помимо этого, избранный президент США признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Он пообещал принять решение после встречи с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

17 декабря ирландский журналист Чей Боуз написал, что Трамп нанёс удар по главе киевского режима, не пригласив того на церемонию вступления в должность руководителя Белого дома.