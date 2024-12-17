Москва, 17 декабря, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Следствие установило арендатора автомобиля каршеринга, из которого снимали подъезд генерала Игоря Кириллова и момент теракта. Об этом сообщил 17 декабря Telegram-канал SHOT.

Михаил Метцель/ТАСС

«В ближайшее время его доставят на допрос», — говорится в сообщении.

По информации канала, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. Не исключено, что организаторы покушения не сообщили участникам подрыва о пособниках.

Самокат с взрывным устройством, вероятно, оставили у подъезда в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте за несколько часов до теракта, а машину каршеринга с установленной внутри камерой — несколько раньше.

Как сообщало ИА Регнум, генерал Кириллов, который с 2017 года руководил войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, погиб утром 17 декабря в результате взрыва в центре Москвы. Смертельные ранения получил и его помощник. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Его доставили в больницу.

По одной из версий, исполнители теракта следили за подъездом генерала через онлайн-трансляцию с камеры, работавшей в припаркованном возле дома каршеринге.

Уголовное дело, возбуждённое по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов, передано в центральный аппарат СК России.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству Кириллова. Парламентарий напомнил, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) для усиления пропагандистского эффекта предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ.