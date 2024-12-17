Москва, 17 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Семь месяцев бизнес-тренер, блогер и один из основателей проекта «Бизнес Молодость» Пётр Осипов добивался возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. В мае этого года коуч по финансовой грамоте обратился в полицию из-за потери 1 млн рублей, сообщил источник ИА Регнум.

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Как стало известно, 16 мая Осипов сообщил, что его обманули путём предоставления ложного финансового отчёта. В итоге он потерял 1 млн рублей в период с августа 2022 года по май 2024 года.

Полиция рассматривала заявление блогера месяц, а затем отказала в возбуждении уголовного дела. Однако Осипов не отступился, дело направили на пересмотр, но снова инициировать уголовное производство не стали. Только с третьей попытки, 16 декабря этого года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (Кража).

Как пишет РБК, Осипов родился в Чебоксарах, затем переехал в Москву. В 2010 году был в числе основателей проекта «Бизнес Молодость», с которым не редко связывают возникновение в России понятия «инфоцыганство».