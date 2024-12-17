Ростов, Ярославская область, 17 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области. Новое название города — Ростов Великий. Законопроект размещён на сайте Госдумы.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Данный законопроект был внесён на рассмотрение 29 августа Ярославской областной думой.

«Согласно архивным документам и данным исторических исследований в летописных документах, публицистической и научно-справочной литературе город именовался именно Ростовом Великим, данное наименование было распространено и в общественном обиходе», — указано в пояснительной записке к документу.

При этом в отзыве правительства РФ говорится, что слово «Великий» в названии города позволит не только закрепить исторически сложившееся название, но и будет согласовываться с важным культурно-историческим статусом города.

Официально Ростов не назывался Великим ни в советское время, ни до революции. Неофициально его так называют, чтобы подчеркнуть древность города и его значение как религиозного центра.

Как передавало ИА Регнум, в августе сенатор от Ярославской области Наталия Косихина назвала переименование Ростова «важным шагом к новому благополучному будущему» города и его жителей. По её словам, благодаря данной инициативе появится больше возможностей для развития народных художественных промыслов и предпринимательства в целом.

15 июня 2022 года в регионе прошло совещание по реализации проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий заявил, что возвращение исторических наименований — разумный, правильный и объективный процесс.