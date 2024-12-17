Москва, 17 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Минобороны ранее сообщало, что авиация ВКС России совершает полёты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихим океаном, а также Чёрным и Балтийским морями. Их проводят в чётком соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

12 ноября сообщалось, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27. В тот же день сообщалось и о плановом полёте двух стратегических самолётов-ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря. Полёт длился четыре часа, в сопровождении участвовали истребители МиГ-31.

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