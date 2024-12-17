Москва, 17 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино Борис Щербаков, который ранее попал в больницу, был переведён из реанимации в другое отделении. Об этом 17 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

Елена Никитченко/ТАСС

Ранее стало известно, что в реанимации 75-летний артист оказался на фоне ухудшения состояния после операции, проведённой в связи с неудачным падением. Также отмечалось, что у актёра развилась пневмония.

Собеседник журналистов рассказал, что в ходе обследования врачи выявили у Щербакова несколько серьёзных хронических заболеваний. У него также диагностировали проблемы с лучезапястными суставами.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Щербаков был госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Сообщалось, что актёра увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой. Медики также обнаружили у артиста перелом черепа.

7 декабря Telegram-канал SHOT уточнял, что Щербакову снимут швы в середине декабря. У него были выявлены множественные переломы лица и отёк мягких тканей. Также отмечалось, что после выписки актёру потребуется длительная реабилитация.