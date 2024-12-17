Минск, 17 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла документы для регистрации действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило информагентство БелТА.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Документы для регистрации кандидатуры Лукашенко привёз в ЦИК председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Юрий Сенько. Он рассказал, что сбор подписей в поддержку действующего президента прошёл в спокойном режиме.

«Люди с большим интересом, с большим энтузиазмом встречались с членами инициативной группы и оставляли свои подписи. Полагаю, что все последующие этапы также будут проходить в спокойном, нормальном режиме. Население этого хочет», — сказал Сенько.

Кандидаты в президенты Белоруссии должны предоставить в ЦИК необходимые для регистрации документы с 7 по 21 декабря. С 22 по 31 декабря пройдёт регистрация кандидатов в президенты, а с 1 по 25 января будет разрешена предвыборная агитация. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе ВСУ вместе с другими националистическими организациями.

Начальник главного управления — замначальника Генштаба армии Белоруссии Владимир Куприянюк ранее заявил, что бежавшая из республики белорусская оппозиция готовится сместить власть в стране. По его словам, этими действиями руководят западные страны. Куприянюк рассказал, что проводится вербовка наёмников для создания так называемой белорусской добровольческой армии, ядром которой будет националистический «полк Калиновского».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. Россия поддерживает кандидатуру Лукашенко, но главное — тот выбор, который сделает братский белорусский народ, заявлял Песков.