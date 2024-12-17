Москва, 17 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 декабря раскритиковала работу региональных мусорных операторов, заявив, что они оказались фактически никому не подотчётными.

Станислав Тихомиров/ТАСС

«Предполагалось, что по всей стране будет выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле всё забуксовало», — сказала она в ходе заседания Совета законодателей.

Политик отметила, что на данный момент в России не хватает порядка 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Матвиенко обратила внимание на неэффективное обращение с отходами в России. Политик указала на бездействие операторов в регионах, а также фальсификацию информации о количестве мусороперерабатывающих заводов и сортировочных объектов.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.

Кроме того, данный указ предполагает поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.