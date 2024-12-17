Матвиенко раскритиковала работу мусорных операторов в регионах
Москва, 17 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 декабря раскритиковала работу региональных мусорных операторов, заявив, что они оказались фактически никому не подотчётными.
«Предполагалось, что по всей стране будет выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле всё забуксовало», — сказала она в ходе заседания Совета законодателей.
Политик отметила, что на данный момент в России не хватает порядка 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.
Матвиенко обратила внимание на неэффективное обращение с отходами в России. Политик указала на бездействие операторов в регионах, а также фальсификацию информации о количестве мусороперерабатывающих заводов и сортировочных объектов.
Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.
Кроме того, данный указ предполагает поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.