Москва, 17 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Камера, с помощью которой следили за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга, сообщил 17 декабря Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомлённый источник.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

По этим данным, автомобиль оставили у дома на Рязанском проспекте в Москве за несколько дней до теракта. Объектив был наведён на подъезд и замаскирован тряпкой, чтобы техника не бросалась в глаза.

Камера транслировала картинку через интернет, с её помощью преступники вели слежку и дистанционно активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), сказано в сообщении. СВУ было установлено на самокате, припаркованном у подъезда мужчиной, которого теперь разыскивают. Мужчина, возможно, не знал, кому и что доставляет, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.

Убийство генерала Кириллова равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.