Москва, 17 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. О новой функции рассказали в пресс-службе соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM

Отмечается, что функция подтверждения опциональна ― предприниматели могут пройти её по желанию. Опцию можно активировать через сервис «VK Бизнес ID»: владельцу бизнес-сообщества нужно привязать существующий бизнес-профиль или создать новый.

Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации «Т⁠-⁠Банка» или «Альфа-Банка». Если у предпринимателя нет расчётного счета в этих банках, они могут предоставить необходимые документы в личном кабинете и «ВКонтакте» проверит их вручную.

После получения отметки «Подтверждённый бизнес» она отобразится в виде специальной серой галочки. Это будет обозначать, что сообщество ведёт реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание. Получить статус «Подтверждённый бизнес» могут владельцы юридических лиц, ИП и самозанятые.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. В пресс-службе социальной сети отметили, что общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере увеличились на 80%.

4 декабря в пресс-службе компании заявили, что запустили веб-версию «VK Видео», которая находится на домене vkvideo.ru. Теперь пользователи интернета смогут быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент. На главной витрине появились горизонтальные блоки с разделами «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу», отметили разработчики.