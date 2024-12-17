Москва, 17 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Послание с именем бывшей жены, солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой обнаружили в телефоне баскетболиста Яниса Тиммы, найденного мёртвым в центре Москвы. Об этом сообщил 17 декабря источник РЕН ТВ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Предположительно, 32-летний спортсмен покончил с собой. Перед смертью он попросил тех, кто найдёт его тело, сразу же сообщить Седоковой о произошедшем.

«Нашли его в хостеле. Рядом телефон, а на заставке фраза «позвоните Анне» и номер телефона», — уточнил собеседник телеканала.

Накануне Тимма поздравил бывшую жену с днём рождения. Он опубликовал в соцсетях трогательное видео с её участием. Обстоятельства смерти баскетболиста устанавливают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Тимма, по некоторым данным, безуспешно пытался встретиться с Седоковой. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, где решил покончить с собой.

Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной, состоявшийся в декабре. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила подписчиков оградить её маленького ребёнка от информации о трагедии и не распространять запись.

Ранее певица назвала отношения с Тиммой «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства. Перед разводом пара долгое время не жила вместе. Тимма выступал в зарубежных клубах, Седокова работала в Москве.

Янис Тимма — уроженец латвийского Краслава. Баскетболом занимался с ранних лет, а в 2010 году выиграл бронзу на юношеском чемпионате Европы в составе национальной сборной. Спортсмен выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, после чего перешёл в Евролигу и играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2015–2021 годах Тимма выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».