Краснодар, 17 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Работу по очистке черноморского побережья осложняет сильный ветер. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России 17 декабря.

Telegram/Мэрия Анапы

Сотрудники МЧС России продолжают очищать черноморское побережье от нефтепродуктов, задействованы более 400 специалистов и свыше 60 единиц техники. Однако порывы ветра осложняют проведение работ по ликвидации мазута.

Ранее пресс-центр ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовал предупреждение о том, что 17 декабря ожидаются сильный дождь, снег в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20–25 м/с, в отдельных районах 26–29 м/с.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Отмечалось, что обследование танкеров начнётся, как только позволят погодные условия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. На месте для ликвидации последствий аварии работают сотрудники оперативных служб.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков 17 декабря сообщил, что после разлива нефтепродуктов в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим ЧС ― в Темрюкском районе и Анапском муниципальном образовании.