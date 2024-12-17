На улицах Москвы прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

Москва, 17 декабря, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли по улицам в центре Москвы. В рамках проекта «Зима в Москве» более 500 активистов инициативной группы «SТОлица» собрались, чтобы создать атмосферу настоящего новогоднего праздника.

mos.ru На улицах Москвы прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Шествие стартовало на пересечении Цветного и Петровского бульваров. Деды Морозы и Снегурочки прошли вместе по Бульварному кольцу. Волонтёров сопровождал живой оркестр. Всем прохожим и водителям полагались поздравления и пожелания. Парад продлился полтора часа и завершился на Смоленской площади.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лёд в Москве» и многие другие.