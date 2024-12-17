Москва, 17 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Россия стала мировым лидером по объёмам экспорта замороженной рыбы, её доля в мировом рынке за девять месяцев 2024 года увеличилась до 17,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Станислав Красильников/РИА Новости

«По объёму экспорта мороженой рыбы РФ традиционно занимает лидирующие позиции среди мировых экспортёров», — сообщили в ассоциации.

За период с января по сентябрь 2024 года экспорт российской мороженой рыбы составил более 1 млн тонн. За год доля России на глобальном рынке возросла на 1,2 п. п.

В пятёрку лидеров по объёмам экспорта мороженой рыбы за аналогичный период также вошли Китай (с долей 11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).

Как передавало ИА Регнум, страны Европы столкнулись с дефицитом морепродуктов из-за санкций против России.

Так, в связи с ограничением импорта трески в Великобритании стоимость популярного рыбного блюда «фиш-энд-чипс» (филе трески в кляре, подаваемое с картофелем фри) выросла практически в два раза.

5 декабря стало известно, что Лондон признал зависимость от российской рыбы, отказавшись от введения новых пошлин на поставку рыбной продукции, произведённой в РФ.