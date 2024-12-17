Таллин, 17 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Не стоит забегать вперёд в вопросе отправки миротворческого контингента на территорию Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб перед началом встречи руководителей стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Таллине.

Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander

«Не стоит забегать вперёд. Для возможной миротворческой миссии на Украине потребуется мандат ООН. Нельзя начинать миротворческую операцию без него», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Стубб привёл в пример миротворческую операцию в Ливии в 1990-е годы, которая проходила без такого мандата и привела к негативным последствиям.

Финский лидер также уточнил, что в 2026 году встреча JEF пройдёт в Финляндии. JEF — это региональное оборонное объединение десяти стран Северной Европы, имеющее Объединённые экспедиционные силы под командованием Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

17 декабря министр обороны Италии Гуидо Крозетто также отметил, что на Украину должны быть направлены миротворцы именно ООН, а не силы Евросоюза. По его словам, подобная миссия будет насыщенной в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.