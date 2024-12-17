Москва, 17 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В уходящем 2024 году к контентной платформе «Дзен» присоединилось более 1 млн новых авторов, а количество тематических каналов превысило 3 тыс. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе проекта.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

При этом число создателей контента, монетизирующих материалы, выросло на 20% год к году. Ежедневная аудитория платформы составила 30 млн человек. Суммарно за год пользователи провели в «Дзене» 5 млрд часов.

Отмечается, что пользователи чаще отдавали предпочтение статьям и постам (на них пришлось 63% всего времени), а 37% — на видео и ролики.

Самой популярной темой в 2024 году в «Дзене» стала «Еда». На гастрономические каналы суммарно подписаны свыше 6 млн человек. Настоящими гастрохитами, которыми делились авторы в «Дзене», стали дубайский шоколад, корица и плоские круассаны. В топ также вошли бабл-ти и рецепты из корейской кухни.

В топ по числу подписчиков вошли «Путешествия», «Юмор», «Фильмы и сериалы», «Автомобили», «Шоу-бизнес», «Спорт», «Стиль и мода» «Искусство и культура» и «Наука».

Тревел-авторы чаще всего делились материалами о путешествиях в Токио, Дубай и Махачкалу, а также Таиланд и Калининград.

Главным бьюти-трендом года стал demure autumn. Для него характерны сдержанный макияж и маникюр, лаконичная прическа и минималистичный гардероб. На втором месте — — «офисная сирена». Это образы сотрудниц корпораций из кинематографа нулевых. В топ вошли тренды old money (классические элегантные вещи) и clean girl (естественность и натуральность во всем), а также образы с синей тушью.

Авторы-геймеры чаще всего писали про игры «Смута», Grand Theft Auto VI, S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl, The Sims и Genshin Impact. Главными темами в технологиях в 2024 году стали гаджеты для умного дома, ChatGPT, iPhone 16. техника от Dyson и роботы-гуманоиды.

Среди видов спорта особенно популярными были большой теннис, падел и сквош. Замыкает рейтинг самых популярных спортивных тем брейк-данс и скалолазание. Также аналитики «Дзен» назвали темы, на которые пользователи подписывались тайно. Друзьям и подписчикам они, в частности, не сообщали, что интересуются романами о любви, гороскопами, выращиванием рассады, шашлыками и чайным грибом.

Также в пресс-службе проекта добавили, что в 2024 году платформа представила более 200 продуктовых обновлений. Например, в сентябре в «Дзене» появились тематические каналы с возможностью подписки: теперь пользователи могут быть в курсе всех трендов и новостей по интересам.

Как сообщало ИА Регнум, пользователи, которые активно ведут блоги о гастрономии на платформе «Дзен» или в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», могли принять участие в первой в России масштабной премии для блогеров, создающих контент о кулинарии, — «Фуд-премии 2024», которую в октябре запустил цифровой сервис VK.

В июне «Дзен» и сервис «VK Добро» запустили благотворительный спортивный проект «Больше, чем игра». Его участники смогут выиграть ценные призы от известных российских спортсменов. Все средства, вырученные от проекта, будут направлены на поддержку фонда «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна заниматься творчеством, спортом, волонтёрством и многим другим.