Москва, 17 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Террористы, устроившие взрыв возле подъезда начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, следили за ним через онлайн-трансляцию с камеры. Об этом сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».

РИА Новости/Максим Блинов

С помощью камеры исполнители теракта следили за подъездом и активировали самодельное взрывное устройство в тот момент, когда Кириллов и его помощник Иван Поликарпов вышли на улицу.

«Бомба была установлена на электросамокате, стоявшем возле дома, либо подложена в мусорную урну», — говорится в сообщении.

Предположительно, камеру могли установить в автомобиле каршеринга, припаркованном неподалёку. Машину обследовали с помощью специального робота и изъяли оттуда аппаратуру и какие-то свёртки, указано в канале.

Как сообщало ИА Регнум, генерал Кириллов, который с 2017 года руководил войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, погиб утром 17 декабря в результате взрыва возле жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте. Смертельные ранения получил и его помощник, оба скончались на месте до приезда скорой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству Кириллова. Парламентарий напомнил, что накануне Служба безопасности Украины (СБУ) для усиления пропагандистского эффекта предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ.

Генерал Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. Так, в январе 2024 года Кириллов заявил в ходе брифинга, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов.