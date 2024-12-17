Посольство рассказало о самочувствии задержанных в Тунисе россиян
Посольство РФ в Тунисе: у задержанных россиян нет жалоб, их права не нарушаются
Тунис, 17 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Задержанные властями Туниса и отправленные в тюрьму 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания у них нет. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в посольстве РФ в Тунисе.
Права задержанных не нарушаются, посольство находится в контакте с тунисскими властями, рассказали дипломаты ТАСС.
«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», — заявил собеседник агентства.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в начале ноября 11 граждан России отправились в небольшое селение Хайдра недалеко от границы Туниса с Алжиром. Они намеревались посмотреть античные памятники Римской империи, но через несколько дней перестали выходить на связь.
Позднее выяснилось, что их задержала полиция. Причины задержания не назывались. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить россиян.
Граждан России поместили в тюрьму Mornaguia. Ранее в докладах международных правозащитных организаций эта тюрьма не раз упоминалась в контексте пыток и жестокого обращения с заключёнными. Родственники задержанных ранее рассказали, что условия в тюрьме не худшие, хотя и далёкие от комфортных.