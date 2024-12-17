Тунис, 17 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Задержанные властями Туниса и отправленные в тюрьму 11 граждан России находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания у них нет. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в посольстве РФ в Тунисе.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Права задержанных не нарушаются, посольство находится в контакте с тунисскими властями, рассказали дипломаты ТАСС.

«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможное проявление дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», — заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в начале ноября 11 граждан России отправились в небольшое селение Хайдра недалеко от границы Туниса с Алжиром. Они намеревались посмотреть античные памятники Римской империи, но через несколько дней перестали выходить на связь.

Позднее выяснилось, что их задержала полиция. Причины задержания не назывались. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить россиян.

Граждан России поместили в тюрьму Mornaguia. Ранее в докладах международных правозащитных организаций эта тюрьма не раз упоминалась в контексте пыток и жестокого обращения с заключёнными. Родственники задержанных ранее рассказали, что условия в тюрьме не худшие, хотя и далёкие от комфортных.