Варшава, 17 декабря, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В некоторых подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) число дезертиров превышает число убитых и раненых. Об этом заявил командир ВСУ в беседе с польским изданием Wiadomości.

flickr.com/President Of Ukraine

«В некоторые периоды число тех, кто самовольно покинул подразделение, было выше, чем число убитых и раненых. Вернулось около 10%», — сказал он.

По его словам, прибывающие на фронт бойцы ВСУ не подготовлены должным образом. Он уточнил, что обычно командиры обучали новобранцев на полигонах, однако в условиях напряжённых боёв на это нет времени.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря газета Financial Times (FT) сообщила, что за первые десять месяцев текущего года из украинской армии дезертировало больше бойцов, чем за два вместе взятых предыдущих года. По данным авторов публикации, с января по октябрь украинской прокуратурой было возбуждено порядка 60 тыс. уголовных дел в отношении оставивших свои позиции военных ВСУ.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 8 ноября рассказала, что проходящие военную подготовку на полигонах ВСУ рекруты каждый день самовольно оставляют свои части. По её словам, также среди украинских новобранцев нередки случаи пьянства.