Москва, 17 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир более 20 загадочных сообщений, передаёт aif.ru.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

По этим данным, в эфире, в частности, прозвучали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна».

Всего было произнесено 24 слова, последним из которых стало «бродощёлк». Смысл сообщений неизвестен.

Станция УВБ-76 вещает круглосуточно, однако почти всё время в эфире звучит радиолокационное жужжание, потому станцию также называют «жужжалкой».

Радиолюбители ранее обращали внимание, что сообщения в эфире данной радиостанции появлялись накануне значимых событий. В частности, 20 февраля 2022 года в эфире прозвучало слово «лесолед», а двумя днями позднее — «нюхостих» и «неудержимый», сказано в публикации.

Авторы указали, что по одной из версий радиостанция имеет отношение к запуску ракет с ядерными боеголовками в случае начала ядерного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, южнокорейские СМИ ранее сообщали, что государственная радиостанция КНДР возобновила трансляцию загадочных цифр, вероятно, являющихся шифром. Эксперты предположили, что таким образом Пхеньян передает зашифрованную информацию внедрённым шпионам на территории страны, которые расшифровывают ее с помощью известной заранее книги.