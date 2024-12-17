Пекин, 17 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Власти Китая увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан России и ещё 53 стран до 240 часов, сообщила пресс-служба зарубежного ведомства.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Уточняется, что данная мера начнёт действовать с 17 декабря. Ранее россияне имели право на транзит без оформления визы длительностью 72 и 144 часа.

Теперь граждане РФ смогут въехать без визы через любой из 60 пунктов пропуска и находиться на территории КНР не более 240 часов (или 10 дней).

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития сообщили, что соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие.

В августе прошлого года Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. В рамках соглашения с Китаем в эту страну могут, не получая виз, отправиться группы от пяти до 50 человек, путешествующие по одному маршруту и программе. Время поездки — не более 15 дней.

18 октября президент России Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС отметил, что отношения РФ и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Глава государства добавил, что взаимодействие Москвы и Пекина строится на равноправной основе, с учётом интересов друг друга.