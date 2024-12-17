Нижний Новгород, 17 декабря, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Нижегородская область отправила в Донецкую Народную Республику почти 10,5 тысячи новогодних подарков для детей. По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина приобретение и отправку новогодних наборов для семей с детьми, ребят с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей в Харцызске, Иловайске и Мангушском муниципальном округе организовал Дом народного единства.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили новогодние подарки детям в ДНР

«В подарке вместе со сладостями — развивающая настольная игра, посвящённая нижегородским достопримечательностям, и интерактивные блокноты. Сладкие подарки получают и юные нижегородцы — дети наших защитников Отечества, воспитанники государственных социальных центров и детских домов», — рассказал Глеб Никитин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородцы отправили новогодние подарки детям в ДНР

Первые 25 подарков волонтеры Дома народного единства уже вручили воспитанникам Харцызского детского социального центра в ДНР.

«Огромное спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и всей команде за такую большую партию не просто подарков, а настоящего детского счастья! Уже сегодня начнём доставлять подарки», — поблагодарила нижегородцев заместитель главы городского округа Харцызск Юлия Михайленко.