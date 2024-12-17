Темрюкский район, Краснодарский край, 17 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Команда танкера с мазутом, который подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в Керченском проливе, находится в безопасности. Об этом сообщили 17 декабря в Морспасслужбе.

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Герметичность корпуса танкера не нарушена, утечки в море нет, добавили в учреждении.

Ранее в экстренных службах края сообщили, что танкер «Волгонефть-109», груженный мазутом, запросил помощь из-за трещины на борту.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из танкеров оторвало носовую часть. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин в тот же день принял доклады о ситуации в Керченском проливе от руководителя МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов Александра Козлова. Глава государства поручил создать рабочую группу, ответственную за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

После разлива нефтепродуктов режим чрезвычайной ситуации ввели в двух муниципальных образованиях Краснодарского края. Волонтёры и специальные службы собирают мазут на территории пляжа в посёлке Благовещенское.