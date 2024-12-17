Дамаск, 17 декабря, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Курс сирийского фунта полностью обрушился, заявил 17 декабря глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Сирии, исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир.

Об этом сообщила газета Al Watan. Аль-Башир указал на крайне низкий уровень валютных резервов в государстве. В связи с такой ситуацией он попросил разморозить государственные счета Сирии и снять международные санкции против страны.

Аль-Башир также отметил, что этот шаг очень важен для восстановления республики и поддержки её жителей, включая беженцев.

Как сообщило ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Также появилась информация, что политик и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

16 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что в Центробанке Сирии хранится около 26 тонн золота (примерно $2,2 млрд). В публикации утверждалось, что объёмы резервов не изменялись с 2011 года, когда в стране начались боевые действия.

Собеседники журналистов также отмечали, что при этом валютные запасы в республики истощены. Некоторые источники говорили о резервах в размере около $200 млн наличными, другие — подчёркивали, что активы исчисляются «сотнями миллионов долларов США».