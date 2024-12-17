Москва, 17 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, повлекшем смерть начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

РИА Новости/Максим Блинов

«Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — сообщила она «РИА Новости».

Петренко уточнила, что по данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. По её словам, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате комитета.

Как передавало ИА Регнум, Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, который прогремел рано утром 17 декабря у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший у подъезда, в котором жил Кириллов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935955" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент подрыва генерала Игоря Кириллова в Москве

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник написал, что доказательства, приводимые Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими для тех, кто совершил этот теракт. Генерал-лейтенант был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний.

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал теракт против Кириллова агонией бандеровского режима. Он добавил, что Киев такими атаками пытается оправдаться перед Западом за катастрофическое положение на фронте.