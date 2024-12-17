Анапа, Краснодарский край, 17 декабря, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В городе-курорте Анапе из-за разлива нефтепродуктов с потерпевших крушение танкеров ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.

Telegram/Мэрия Анапы

«В Анапе введён режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развёрнут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Отмечается, что в ликвидации последствий задействовали силы служб спасения и МЧС, также к ней привлекли казаков и волонтёров.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяные пятна на береговой линии Анапского региона. Нефтепродукты вынесло на берег от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сейчас сотрудники ведомства проводят оценку площади загрязнения, а также берут анализы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Отмечалось, что обследование танкеров начнётся, как только позволят погодные условия.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день принял доклады о ситуации в Керченском проливе от руководителя МЧС, главы Минприроды и вице-премьера Виталия Савельева и поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по его словам, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Он также добавил, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. На месте для ликвидации последствий аварии в данный момент работают 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков 17 декабря сообщил, что после разлива нефтепродуктов в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим ЧС ― в Темрюкском районе и Анапском муниципальном образовании.