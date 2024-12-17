Москва, 17 декабря, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Китайский блогер Сюй Хкукан, проживший в России долгое время, сравнил цены в продуктовых магазинах двух стран. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

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«Это зависит от ситуации. Допустим, мясо и молочные продукты, думаю, что в Москве и в России в целом дешевле. А овощи, фрукты — наверное, в Китае», — сказал он.

По его словам, цена пакета молока объёмом 0,5 л в Китае составляет в районе 15 юаней, то есть около 210 рублей. Хкукан пожаловался, что не может найти на Родине полюбившиеся ему в России молоко и шоколад.

Он также отметил, что в Китае сейчас открылось много магазинов с российскими продуктами, однако их качество значительно ниже, ведь, по его мнению, они производятся внутри КНР.

Блогер добавил, что жизнь в китайском Гуанчжоу кажется ему дороже, чем в Москве.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов 5 ноября заявил, что в России по итогам года ожидается рост спроса на большинство видов молочной продукции на 5% по сравнению с 2023 годом. По его словам, меньший спрос только на сырные продукты и кефир, а продажи остальных категорий товаров увеличиваются.

14 ноября пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что крупные производители молока вернули цены на свою продукцию на прежний уровень после начала проверки причин его подорожания. По данным надзорного ведомства, повышение цен было необоснованным.

Россия увеличит производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Страна нарастит производство мяса, молока, рыбы. Российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, отметил в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин.