Москва, 17 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Сети 17 декабря была опубликована видеозапись момента взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

СК РФ

Кадры, вероятно, были сняты камерой, установленной в одной из припаркованных неподалёку от места взрыва машин. Первыми их распространять начали украинские Telegram-каналы и СМИ.

На записи видно, как Кириллов и его помощник выходят из подъезда. Вслед за этим раздаётся взрыв.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта. Согласно первой из них, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом. Также злоумышленники могли находиться в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда», что позволило убийцам подключиться к видеокамерам и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. 16 декабря, за день до гибели генерал-лейтенанта, Служба безопасности Украины сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой. Доказательства, приводимые Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, отметил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.