Лондон, 17 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Великобритания добавила две компании и 20 судов в список санкций, направленных против России. Об этом говорится в документе, опубликованном 17 декабря на сайте британского правительства.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

Компании и суда попали под ограничения в связи с доставкой российских энергоносителей в третьи страны.

Как сообщало ИА Регнум, британские власти регулярно расширяют антироссийский санкционный список. Так, 28 октября под ограничительные меры со стороны Лондона попали группа компаний «Структура» и её владелец Николай Тупикин, Агентство социального проектирования (АСП) и его основатель Илья Гамбашидзе, директор программы АСП Андрей Перла, а также всероссийский межведомственный центр АНО «Диалог».

17 октября Британия ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Под ограничения, введённые 26 сентября, попали пять судов-газовозов и две российские компании.