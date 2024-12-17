Москва, 17 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Жители ЖК «Среда», где 17 декабря произошёл теракт, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, постоянно жаловались на незакрывающиеся подъездные двери. Местные жители рассказали ИА Регнум, что управляющая компания только после взрыва решила в спешном порядке отремонтировать сломанные двери.

РИА Новости/Максим Блинов

«Мы неоднократно писали жалобы в УК «Среда» на то, что двери в подъезды не закрываются полностью. Въезд на территорию у нас практически свободный. Охрану не видно, и управляющая компания больше полугода не может предоставить договор на работу охраны», — поделился житель дома Иван.

В чате ЖК практически ежедневно кто-то пишет о том, что подъездные двери не закрываются, а УК обещает все исправить в ближайшее время.

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«В нашем корпусе «А» магнитный замок на двери два месяца не могут починить, одни только отписки с враньем. А дверь в лифтовый холл неделю не закрывается», — пишет Светлана.

Один из жильцов прислал в редакцию ИА Регнум видео, что после теракта управляющая компания всё-таки починила одну из входных дверей, которую не могла отремонтировать более двух месяцев.

«Решение было найдено оригинальное — сломали тротуарную плитку, и теперь входная дверь закрывается, но плитку надо менять. Видимо, нужно было, чтобы кто-то взорвался, чтобы они зашевелились», — рассказал житель дома Вячеслав.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрыв на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, квалифицирован как убийство и теракт, сообщила 17 декабря пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Взрывное устройство, которые сработало на Рязанском проспекте в Москве, было заложено в самокат, стоящий у подъезда, в котором жил генерал Кириллов.