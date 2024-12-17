Москва, 17 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 260 военных. Об этом 17 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также украинская армия лишилась трёх боевых бронемашин и пусковой установки РСЗО RAK-SA-12.

«За сутки <…> уничтожены пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что Вооружённые силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 13 бригад ВСУ в районах Гуево, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Погребков, Русского Поречного, Свердликово и Старой Сорочины.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 41 660 военнослужащих, а также десятки сотен единиц военной техники. В частности, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров.

Как сообщало ИА Регнум, британский журнал The Economist 16 декабря написал, что положение украинских военных после вторжения в Курскую область становится всё хуже. По словам одного из офицеров ВСУ, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала, указали авторы материала.

В ВСУ признали, что все украинские подразделения в Курске перешли к обороне. В свою очередь российские силы ведут наступательные действия на восточном и западном флангах.

16 декабря бойцы спецназа Росгвардии уничтожили в Курской области бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также её экипаж. Суточные потери ВСУ на курском направлении в этот день составили до 540 бойцов.

6 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. По словам официального представителя Кремля, она будет нормализована.