Москва, 17 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. За распространением фейка о якобы гибели президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе стоят спецслужбы стран, желающих хаоса в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Wang Haizhou/XinHua

«Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами. Для чего? 100% за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии, для того чтобы через эту «новость» решить какие-то свои точечные задачи», — сказала дипломат в эфире Первого канала.

По её словам, если бы это была какая-то ошибка или журналистская оплошность, то последовало бы опровержение.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря телеканал СNN со ссылкой на источник распространил информацию, что Асада не могут обнаружить в Дамаске. Отмечалось, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предположил, что Асад мог скрыться из города и даже из страны.

В этот же день Reuters опубликовало «новость» о якобы гибели Асада в авиакатастрофе при попытке покинуть Сирию.

8 декабря канцелярия Асада обвинила ряд иностранных СМИ в публикации фейковых новостей об отъезде президента в другую страну.

Башар Асад и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. До этого он принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть.