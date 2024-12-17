Волгоград, 17 декабря, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В Волгоградской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия нашли более 2,6 тонны красной икры неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора 16 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что 2,6 тонны икры горбуши лососевой с использованием сырья неизвестного происхождения поступило из ООО «Тайм Фиш» в магазины на указанных направлениях. Однако при проверке выяснилось, что ещё 10 декабря 2024 года ветеринарные сопроводительные документы на продукцию были аннулированы по причине «производства продукции из нелогичного объема».

Россельхознадзор признал записи журналов в федеральной системе для прослеживания грузов «Меркурий» недействительными, направил предприятиям письма о необходимости изъятия и утилизации небезопасной икры, а также проинформировал о случившемся прокуратуру.

Как передавало ИА Регнум, специалисты надзорного органа выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух точках сети общепита «Моремания». Сообщается, что были найдены нарушения хранения пищевой продукции, отсутствие маркировки, истёкший срок годности и неудовлетворительное санитарное содержание помещений. Согласно данным, в результате проверки было снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.

16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о начале проведения проверки в Москве после того, как в некоторых торговых сетях были обнаружены личинки паразитов в рыбных консервах. По заявлениям, среди производителей числились ООО «Дефриз» из Владивостока и «Прибой» и «Мурман — Рыба» из Владимирской области.