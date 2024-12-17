Москва, 17 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения боевых действий на курском направлении потеряли более 41,6 тыс. бойцов, проинформировал 17 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров», — сообщили в Минобороны.

Также противник потерял 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 260 военных. Также украинские подразделения лишились трёх боевых бронемашин и пусковой установки РСЗО RAK-SA-12.

Положение украинских военных после вторжения в Курскую область становится всё хуже, написал 16 декабря британский журнал The Economist.

По словам одного из офицеров ВСУ, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала, указали авторы материала.