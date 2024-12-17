Москва, 17 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки о создании в Российской академии наук (РАН) попечительского совета. Об этом сообщили 17 декабря на официальном сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что принятие поправок к Федеральному закону «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было инициировано президентом РФ Владимиром Путиным, который, как предполагается, возглавит попечительский совет.

В заявлении говорится, что в состав совета войдут не более 20 человек, в том числе и глава РАН Геннадий Красников, а сам орган будет рассматривать вопросы продвижения важнейших отечественных разработок с целью достижения технологического суверенитета.

«У попечительского совета две ключевые задачи: первая — максимально использовать потенциал РАН для развития науки и техники в нашей стране. Вторая — открытие новых региональных представительств РАН, что также очень важно, поскольку мы должны увязать научно-технологическое развитие с пространственным экономическим развитием Российской Федерации», — заявил первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года на общем собрании РАН члены академии поручили президенту РАН обратиться к Владимиру Путину с предложением возглавить попечительский совет академии. 21 ноября президент РФ внёс в Госдуму законопроект о создании попечительского совета Российской академии наук.

В феврале в ходе заседания Совета по науке и образованию Путин заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть, до 6 млрд рублей. Выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.