Москва, 17 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Доказательства, приводимые начальником РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим», — указал Мирошник в публикации.

Кириллов известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В этот день он должен был провести брифинг Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Кириллов сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. Также он доложил, что российская сторона в августе 2024 года выявила факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

А в декабре 2023 года генерал-лейтенант информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.