Москва, 17 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, при этом договорённости пока не достигнуты, сообщила 17 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Пока не достигнута договорённость о большом обмене», — сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Омбудсмен также напомнила, что ранее публиковала два списка с фамилиями 900 и 600 человек, которые направили украинской стороне и ждали бы такого же количества военнопленных со стороны Украины.

Кроме того, Москалькова проинформировала, что Россия и Украина уже договорились об обмене посылками для военнопленных.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября в ходе брифинга заявляла, что Россия уже сейчас готова передать Украине 630 военнопленных в обмен на своих граждан.

19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.

2 ноября Москалькова призвала власти Украины вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. Она отметила, что процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно ввиду политизации вопроса киевским режимом.