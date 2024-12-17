Вашингтон, 17 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российский космонавт показал кадры отстыковки грузового корабля Dragon американской космической компании SpaceX от Международной космической станции (МКС). Видео опубликовало агентство ТАСС 17 декабря.

кадр из видео

«Грузовой корабль Cargo Dragon SpX31, который привёз для партнёров полезную нагрузку, одежду, еду и воду, вчера отстыковался от станции и летит на Землю с возвращаемыми грузами. Также с помощью двигателей корабля в NASA впервые испытали возможность коррекции орбиты станции», — рассказал спецкор издания, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

16 декабря в NASA опубликовали видео отстыковки 31-й роботизированной грузовой капсулы, прибывшей 5 ноября в рамках миссии снабжения CRS-31. Согласно данным, CRS-31 возвращается на Землю с тысячами фунтов оборудования и образцов для экспериментов, проводимых в рамках микрогравитационных исследований на борту космической станции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935912" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Отмечается, что на данный момент Dragon является единственным грузовым кораблём МКС, способным безопасно возвращать оборудование и результаты исследований на Землю.

В NASA ожидают, что 17 декабря капсула упадёт на побережье Флориды, США.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 ноября российский космический корабль «Прогресс МС-28» изменил орбиту МКС, чтобы увести её от столкновения с космическим мусором. Уточняется, что двигатели корабля выдали импульс 0,3 м/с, в результате чего орбита космической станции была увеличена примерно на 500 м.

4 декабря российские Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк. В Минобороны уточнили, что космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС РФ.