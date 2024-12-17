Москва, 17 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных. Об этом 17 декабря на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с тёплыми вещами, с письмами от родных», ― уточнила омбудсмен.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря уполномоченный по правам человека в России опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Киев продолжает затягивать обмен пленными при том, что украинцы находятся в России уже более года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября в ходе брифинга заявляла, что Россия уже сейчас готова передать Украине 630 военнопленных в обмен на своих граждан.

19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.

Татьяна Москалькова 14 октября информировала, что посетила более 2 тыс. украинских военнопленных, которые находятся в российских учреждениях. Она отметила, что взаимодействует с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

На встрече в Минске 8 ноября Москалькова и Лубинец обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие, обменялись списками посещённых по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным.