Москва, 17 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начал приём заявок на второй грантовый конкурс 2025 года, сообщили 17 декабря в пресс-службе организации.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Обращения можно отправлять на сайт программы до 6 февраля включительно. Итоги первого грантового конкурса ПФКИ обнародует до конца декабря 2024 года. Важнейшим нововведением новой кампания станет увеличение и изменение списка тематических направлений.

Заявки принимаются по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форму обращения для желающих участвовать в конкурсе теперь добавили специальный блок. В нём требуется указать, какой из 17 традиционных ценностей соответствует заявка. Всё они включены в указ президента РФ Владимира Путина №809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В список этих традиционных ценностей входят: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Гендиректор ПФКИ Роман Карманов прокомментировал особенности второго грантового конкурса.

«Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны — о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта», — сказал он.

Также отмечается, что в рамках второго грантового конкурса 2025 года авторы творческих проектов смогут подписать свои заявки электронной подписью. С 2025 года в ПФКИ появится новое направление работы, которое будет состоять в оценке качества проектов, реализованных ранее.

Фонд также решил провести вебинар для помощи в подготовке заявок. Кроме того, организаторы разработали методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, а также записали образовательные лекции и выпустили серию обучающих подкастов.

В городах, где присутствуют офисы ПФКИ, пройдут очные мероприятия, направленные на проработку творческих проектов и обучение по составлению грантовых заявок. Их проведут в Луганске, Нижнем Новгороде, Пскове, Тюмени, Великом Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Салехарде, Орле, Воронеже, Саратове, Белгороде, Старом Осколе, Южно-Сахалинске и других городах.

Помимо этого, ПФКИ запустит чат-бот в мессенджере Telegram (@PFKI_bot) для консультаций по заполнению заявок. Также интересующие вопросы можно задать по телефону +7 (495) 150-50-15.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября ПФКИ проинформировал, что в рамках благотворительной программы для адресной поддержки учреждений культуры и спорта в Донбассе и Новороссии будут выделены 2,5 млрд рублей. Уточнялось, что заявки на участие во втором этапе программы подали 1417 учреждений.

Программа пожертвований реализуется в сотрудничестве с партнёрами с 2023 года. За этот период помощь получили 2118 учреждений культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В рамках первого этапа программы также были направлены 2,5 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Владимира Путина в 2021 году. За время работы ПФКИ были подведены итоги 12 конкурсов. В рамках этой деятельности фонд получил 85 043 заявки из всех регионов страны. При этом грантовую поддержку оказали 8391 проекту. Общая сумма финансирования превысила 31 млрд рублей. Для поддержки проектов ПФКИ открыл свои офисы в 21 регионе РФ.

Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.