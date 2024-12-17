Суд арестовал катер и 23 автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Москва, 17 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля обвиняемого в коррупционных преступлениях экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577», — сказано в одном из документов по делу Иванова.
Согласно открытой информации, стоимость названного катера превышает 5 млн рублей. Также арест был наложен на 23 автомобиля, включая Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.
17 декабря стало известно, что бывший замминистра обороны распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.
Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан 23 апреля, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.
Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.