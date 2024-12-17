Москва, 17 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля обвиняемого в коррупционных преступлениях экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577», — сказано в одном из документов по делу Иванова.

Согласно открытой информации, стоимость названного катера превышает 5 млн рублей. Также арест был наложен на 23 автомобиля, включая Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

17 декабря стало известно, что бывший замминистра обороны распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.

Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан 23 апреля, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.