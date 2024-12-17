Москва, 17 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Сенаторы вносят в Государственную думу законопроект о введении уголовной ответственности за изготовление и использование наклеек, которые имитируют акцизы на алкоголь. Об этом 17 декабря сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Вместе с коллегами вносим на рассмотрение закон об уголовной ответственности за изготовление, сбыт и использование наклеек, имитирующих федеральные специальные марки на алкогольных напитках», — написал Журавлёв в своём Telegram-канале.

Как отметил сенатор, данная инициатива уравняет в Уголовном кодексе подделку и имитацию марки, что повысит эффективность борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольных напитков.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога.

Согласно документу, порядок внесения отметок должен определять уполномоченный правительством орган исполнительной власти. В случае принятия нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее, 29 ноября на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет.

Авторы инициативы предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами