Москва, 17 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Главы целого ряда регионов России анонсировали запуск аналогов программы «Время героев» в субъектах Федерации. С соответствующим предложением ранее выступил президент Владимир Путин.

Аналоги программы появятся, в частности, в Липецкой, Мурманской, Челябинской, Тамбовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке и в Чувашии, а в некоторых регионах страны они уже действуют.

В Тульской области проект «Герой 71» работает уже 9 месяцев, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Регион помогает бойцам, вернувшимся с СВО, получить новую профессию и найти работу. Героев включают в управленческий резерв, написал Миляев в своём Telegram-канале.

В Липецкой области запустят проект «Гордость региона», рассказал губернатор Дмитрий Артамонов.

«[Региональная программа] объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтёров, сотрудников гуманитарных штабов, активных граждан. И это ключевая особенность региональной программы — расширенный состав участников», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

Образовательный проект «Герои Югры» запустят в 2025 году, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Проект рассчитан на ветеранов и участников СВО, которые получат необходимые компетенции и знания и будут включены в резерв управленческих кадров региона, отметил губернатор. Главной особенностью программы станет опора на специфику региона, участники проекта изучат экономику и социальную политики Югры, добавил он.

В Самарской области региональная программа для бойцов и ветеранов СВО уже запущена, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Выпускники «Школы героев» смогут трудоустроиться в различные структуры, в том числе на важнейшие предприятия Самарской области, в органы государственной и муниципальной власти. Наши бойцы уже делом доказали, что готовы самоотверженно служить Родине. Поэтому мы обязаны сделать так, чтобы у них была возможность и дальше работать на благо Самарской области и всей страны», — отмечал Федорищев в своём Telegram-канале.

В Рязанской области программа «Герои 62», направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе, действует с 1 ноября, отмечал глава региона Павел Малков. Нет сомнений, что бойцы достойно проявят себя и помогут стране и родному краю не только на фронте, но и в мирной жизни, указывал Малков в своём Telegram-канале.

Региональная программа для героев СВО будет запущена и на Чукотке, сообщал глава региона Владислав Кузнецов. Бойцы, уже доказавшие, чего они стоят, не подведут и в мирное время, отметил губернатор. Региональная программа поможет решить проблему дефицита кадров на Чукотке, добавил он.

Кадровая программа по аналогии с федеральным проектом «Время героев» будет запущена в Мурманской области, сообщал глава региона Андрей Чибис. В Еврейской автономной области герои СВО сами обратились с просьбой о запуске такой программы, она будет выполнена, рассказала врио главы региона Мария Костюк.

В Челябинской области программа-аналог «Времени Героев» станет социальным лифтом для бойцов СВО, отмечал губернатор Алексей Текслер. Такая программа появится и в Тамбовской области, подготовка к её запуску уже началась, проинформировал врио главы региона, выпускник федеральной программы «Время Героев» Евгений Первышов. В Чувашии лекторами программы станут министры правительства республики, сообщил глава региона Олег Николаев.

«Необходимо продумать форму и методы подачи информации, чтобы участники программы могли быстро вникнуть в тонкости и особенности государственной и муниципальной службы, научились организовывать работу и получили актуальные знания, в том числе умели работать в электронных и цифровых сервисах. Это важная работа», — написал Николаев в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре Владимир Путин, призвав расширять проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, как это уже сделано в ряде субъектов Федерации, отметил, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. Герои становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену, подчеркнул президент.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.