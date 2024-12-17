Москва, 17 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Картельный сговор на 15 млрд рублей обнаружен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила 17 декабря пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Реализация незаконного соглашения выявлена на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, организации «ДорМост», «СтройЮгРегион» и «АНТ» договорились между собой, что поддержат цены в 28 торговых процедурах. Теперь им грозят оборотные штрафы за нарушение закона «О защите конкуренции».

Общая сумма государственных контрактов составила около 14 млрд 922 млн рублей. Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта, уточнили в ФАС.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре ФАС заподозрила в картельном сговоре организацию «Гипростроймост» и Кузоватовское ДРСУ, которые заключили контракты на работы по ремонту, капремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области. Сумма контрактов превысила 1,2 млрд рублей, часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта. В отношении компаний возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В октябре антимонопольная служба выявила дорожный картель в Воронежской и Тамбовской областях на сумму 14,9 млрд рублей. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций «СМУ-90» и «Спецдортехника». Часть торгов также прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».